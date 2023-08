Du Dolby Atmos et des écouteurs pour baroudeurs chez Jabra

Du Dolby Atmos pour les Jabra Elite 10

Des Jabra Elite 8 Active pour les baroudeurs

Avec les nouveaux Elite 10, Jabra met l'accent sur le confort avec un design offrant moins de pression dans le conduit auditif et la technologie ComfortFit qui devrait les rendre plus plaisant à porter pour davantage d'utilisateurs. Les Elite 10 embarquent des haut-parleurs de 10mm ainsi(ANC). Le mode Transparence est de la partie afin de garder une oreille sur ce qui se passe autour, tout comme le pratique Bluetooth multipoint, le Bluetooth LE et la certification IP57. De plus, les 6 microphones offrent, selon le constructeur, des voix claires à vos interlocuteurs.Jabra annonce une autonomie de 6h avec ANC (8h sans), poussée à 27 heures (36h sans ANC) via le boitier de charge compatible avec la charge sans fil et doté d'un port USB-C.permettant de profiter de l'audio de manière plus immersive.Jabra pense aux aventuriers amateurs d'écouteurs avec le Elite 8 Active.afin de recevoir la norme militaire US MIL-STD-B10H et offrent une certification IP68 pour les écouteurs et IP54 pour le boitier de charge. Les embouts disposent d'un revêtement spécial ShakeGrip assurant un. bon maintien, y compris pour des activités sportives exigeantes.En sus de cette robustesse, les Elite 8 Active disposent de l'ANC, d'un mode Transparence, du Bluetooth multipoint et LE, de haut-parleurs de 6mm et de 6 microphones, du son spatial Dolby Audio (pas Atmos) et d'une autonomie de 8h avec ANC (14h sans) poussée à 32h (56h sans ANC) via le boitier de charge.