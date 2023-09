AirPods Pro : il serait possible d'acheter le boitier USB-C seul !

AirPods Pro 2 : le boitier USB-C en achat séparé ?

Des nouveautés cachées ?

Actuellement, il n'est aps possible de s'offrir uniquement le boitier USB-C des AirPods Pro 2 sur l'Apple Store. Si vous avez réellement envie de cette nouveauté,dès le 22 septembre. Mais, il se pourrait finalement que l'on puisse commander le boitier seul par un autre biais.En effet, notre lecteur Kevin (que nous remercions et qui remporte un mois d'abonnement VIP), a eu l'idée de contacter le service commercial officiel d'Apple et s'est vu répondre, date de lancement du nouveau modèle. Nous n'aurons donc pas longtemps à attendre longtemps afin de pouvoir vérifier cela.Pour rappel, ce nouveaux modèles d'AirPods Pro pourrait cacher plus de nouveautés qu'il n'y parait au premier abord. Ainsi. en sus du port USB-C, le nouveau boitier est certifié IP54 (contre iPX4 pour la version Lightning) et Apple indique sur son site US et dans son communiqué de presse officiel qu'il sera possible de profiter de