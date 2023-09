Shure double l'autonomie et améliore l'ANC de son casque Aonic

Shure Aonic 50 Gen2

équivalente à des enceintes haut de gamme

ANC et autonomie améliorés

Ne cherchez pas de bouleversement esthétique, Shure a repris les grandes lignes de la génération précédente lancée sur notre territoire en juin 2020 (et qui nous avait particulièrement plu à l'époque) etLa firme américaine ajoute donc l'audio spatial à l'arsenal de son Aonic 50 avec trois modes afin de peaufiner le rendu en fonction de l'usage.Le mode Music a été pensé pour offrir une écoute, le mode Cinema met l'accent sur les graves et les impacts pour les films, et le mode Podcast met évidemment les voix en avant. Le casque permet également deavec une connexion soit en mini jack 3,5mm ou en USB-C.Le casque est équipé de haut-parleurs de 50mm et compatible en Bluetooth avec les codecs SBC, AAC, aptX Adaptive et LDAC.(ANC), avec la possibilité de choisir manuellement l'intensité de la réduction, via quatre mode (Light, Moderate, Max, Max Aware) ou de faire confiance au mode automatique permettant d'ajuster l'ANC en fonction de l'environnement. Les 6 microphones du casque devraient également offrir des voix plus distinctes lors des appels.Enfin, le constructeur a réussi a doublé (et même plus) l'autonomie du casque sans changer le format avec jusqu'à 45 heures d'écoute sur une seule charge (contre 20 heures auparavant).