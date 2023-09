Apple s'offre le Suédois BIS Records pour sa plateforme de musique classique

Booster Apple Music Classical

Comment profiter d'Apple Music Classical ?

Fondée en 1973 par Robert von Bahr, le label se concentre sur la musique classique, mettant l'accent sur les œuvres qui sont sous-représentées dans cette catégorie au niveau des enregistrements existants.La société a officialisé son acquisition (imminente) par Apple un peu plus tôt aujourd'hui. La page d'accueil de BIS Records affiche désormais maintenant uneBIS Records devrait faire partie d'Apple Music Classical et du label Platoon appartenant à Apple (). Une belle opération pour la firme californienne qui ne devrait pas ravir l’autre plate-forme suédoise, Spotify.En effet il faudra nécessairement un abonnement Apple Music (Individuel, Etudiant, Famille ou Apple One). Même si vous pouvez la télécharger librement, vous ne pourrez pas l'utiliser.Pour le moment,et une application Android devrait bientôt l'être. De même,Notons qu'il est impossible de télécharger les morceaux si on veut les écouter hors connexion (mais cela pourrait évoluer) et donc qu'une connexion Internet est requise.