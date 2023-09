Un casque avec ANC moins cher que le Momentum chez Sennheiser

Sennheiser Accentum Wireless

Notre nouvel Accentum Wireless est basé sur le même ADN que notre Momentum 4 maintes fois primé. Il offre un rendu sonore propre à Sennheiser, une très bonne autonomie et une liberté totale sans fil, à un prix abordable. Avec un port équilibré et un rembourrage luxueux, il s'agit de notre casque sans fil polyvalent le plus confortable à ce jour, redéfinissant le confort auditif

Une autonomie de 50 heures

Le rachat de la divison audio grand public de Sennheiser par la société suisse Sonova ne freine pas l'arrivée de nouveaux produits intéressants, comme le prouve. A propos de ce nouveau casque, Christian Ern, Principal Product Manager chez Sennheiser indique :Au. menu,, du Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC, AAC, et aptX HD ainsi que la pratique connexion multipoint permettant de connecter simultanément deux appareils, comme un iPhone et un Mac,Le casque ajoute à cela la possibilité de diffuser l'audio via le port USB-C (ce qui n'est pas toujours le cas), quatre boutons pour le contrôle, et une autonomie atteignant 50 heures d'écoute. La charge rapide permet de plus de gagner 5 heures d'autonomie en 10 minutes.