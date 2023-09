Pourquoi les AirPods Pro 2 USB-C prennent en charge l'audio sans perte ?

Rappel des faits

un protocole audio sans fil révolutionnaire

Une puce H2 boostée

un nouveau protocole audio sans fil

Les AirPods Pro 2 USB-C(que l'on devrait finalement pouvoir se procurer séparément via le service technique). Pour commencer, le boitier est désormais certifié IP54, contre IPX4 pour la version Lightning. Cette certification contre les poussières et débris peut tenir au port en lui-même, bien que la conception femelle du port Lightning pourrait être plus robuste que l'USB-C et sa languette.Mais la principale différence n'est pas là où on l'attend. En effet, sur le site US d'Apple (mais pas sur la version française), Apple indique en toutes lettres que. Nous ne demandions alors s'il s'agissait d'un oubli et que la version Lightning en était également capable, ou si Apple avait modifié les écouteurs de cette nouvelle mouture sur le plan matériel.Ce point est assez intéressant puisqu'aucun AirPods n'est capable de délivrer de l'audio sans perte actuellement, alors que dans son communiqué de presse, le tout avec une latence réduite pour le Vision Pro grâce àLa réponse a finalement été apportée par Ron Huang Vice President Sensing and Connectivity chez Apple au micro de Brian Tong (voir vidéo ci-dessus). Les AirPods Pro 2 USB-C sont bien différents sur le plan matériel des AirPods Pro 2 Lighting,Cette particularité permettrait à Apple de s'appuyer sur, sans que l'homme n'en dévoile davantage.Reste à savoir, comme les Mac, iPhone et iPad, ainsi que sur les autres produits de la gamme AirPods afin de profiter de l'audio sans perte et d'une latence réduite.