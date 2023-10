Un micro émulant des modèles de légende chez Universal Audio

Microphone Universal Audio SC-1

Huit micros de légende dans votre arsenal

Après la gamme Sphere débutant à 1099€, Universal Audio présente ainsi (aux cotés des SD-1 et SP-1). Le nouveau venu se veut polyvalent, permettant d'enregistrer des voix, mais également des guitares acoustiques ou électrique, des percussions, des cuivres, des cordes, ou même d'être mis à profit en tant que micro d'ambiance.Le SC-1 couplé à l'outil logiciel Hemisphere permettra de profiter d'émulations de-d'autres sont disponibles avec les SD-1 et SP-1) et de retrouver la réponse et le caractère des meilleurs (et pour certains, particulièrement fragiles comme les rubans) modèles de microphones. Il sera également possible de modifier le rendu de l'émulation une fois l'enregistrement effectué.Ce nouveau microphone XLR sera piloté en temps réel sur une interface Apollo, ou(pour Station de Travail Audio Numérique). Une somme bien inférieure au tarif cumulé des microphones émulés, le charme des versions physiques en moins, évidemment. Le logiciel Hemisphere fait partie du bundle et le microphone devrait être disponible dans les mois à venir.