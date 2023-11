Klipsch nous emmène aux US avec ses nouvelles enceintes Bluetooth

Klispch Austin, Nashville et Detroit

Notre toute nouvelle gamme “Music City” est une ode à la musique et à la culture country ! Nous avons voulu rendre hommage aux villes américaines qui ont forgé le paysage musical et nous y sommes parvenus en créant des enceintes qui offrent non seulement une qualité sonore exceptionnelle, mais qui capturent également l'essence des villes d’Austin, de Nashville et de Detroit !

Trois salles, trois ambiances

Le spécialiste américain de l'audio Klispch, trois villes devenues emblématiques de la musique US. De la plus petite à la plus imposante, nous trouvons l'Austin (10W, haut-parleur de 40mm et deux radiateurs passifs), la Nashville (2x10W, 2 haut-parleurs de 60mm et 2 radiateurs passifs) et la Detroit (2 tweeters de 25mm, 2 haut-parleurs de 76mm, 4 radiateurs passifs) qui vient coiffer la gamme. Les trois modèles disposent du Broadcast Mode permettant de connecter ensemble plus de 10 enceintes, d'une certification IP67, et de la gestion du rendu (égalisation, mise en avant des voix) depuis l'App Klispch Connect. Le constructeur indique que l'Austin devrait être disponible sur notre territoire avant la fin de l'année à 99 euros, et la Detroit au premier trimestre 2024 au tarif de 349 euros.