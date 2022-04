Test express du kit 2.1 Klipsch ProMedia Heritage : un look vintage et des basses pour 349€

Présentation

Aux côtés d'un iPhone 12 Pro pour l'échelle

A l'usage

{"minus":"Pas de DAC USB

Tarif un poil élevé","featured":"false","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=fn&ml=https%3A%2F%2Fwww.fnac.com%2FEnceintes-amplifiees-2-1-Klipsch-Promedia-Heritage-Noyer%2Fa16599124%2Fw-4&st=article&sid=170595&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">dès 348,99€<\/a>","overallGrade":"7","id":"2bjl59","title":"Klipsch ProMedia Heritage 2.1","plus":"Look

Rendu satisfaisant

Puissance suffisante

Bluetooth

Télécommande","content":"Avec les ProMedia Heritage, Klipsch met sur le marché une proposition intéressante pour les amateurs de design classique qui souhaiteraient un kit au tarif raisonnable, embarquant du Bluetooth et un caisson de basse, et offrant un rendu satisfaisant. Il faudra toutefois avoir un coup de cœur pour le look, car il existe de nombreuses alternatives sur le marché."}

Le kit est livré dans un imposant carton contenant, outre les enceintes et le caisson de basse, des patins à coller sous les éléments, une télécommande et deux piles AAA, un cordon d'alimentation de 165 centimètres, deux câbles d'enceintes dotés de brins de petites sections (différenciés rouge et noir) de 250 centimètres, et un câble RCA stéréo vers mini jack 3,5 millimètres stéréo de 180 centimètres.Le ProMedia Heritage 2.1 Multimedia Speaker System ret propose des enceintes (inclinées) dotées d'un tweeter Tractrix Horn d'un pouce et d'un haut-parleur de 4 pouces, le tout pour un poids de 1,71 kg par enceinte (étrangement, le constructeur indique un poids de 680 grammes pour chaque enceinte).Le caisson de basses est quant à lui équipé(là encore le poids, 8,9 kg, est supérieur à ce que le constructeur indique sur la fiche technique avec 6,8 kg). Les trois éléments du kit sont conçus en panneaux de MDF recouverts d'un revêtement imitant le bois. Les enceintes étant rarement placées juste sous le nez de l'utilisateur, le subterfuge fonctionne et le look des enceintes devrait satisfaire de nombreux utilisateurs appréciant un design classique (les amateurs de design moderne, comme les Edifier Luna , ont déjà passé leur chemin)., avec une paire de connecteurs RCA, les orifices à poussoir pour les câbles des enceintes, un port USB malheureusement réservé à un support de stockage (la lecture est limitée aux fichiers au format MP3), ainsi que deux potards pour le volume général et le niveau des basses. Il sera également possible de diffuser en Bluetooth mais le constructeur ne précise pas le codec utilisé (certainement uniquement du SBC).La présence de ces boutons de contrôle peu accessibles (à l'arrière du caisson) est compensée par la télécommande (très légère, seulement 43 grammes sur la balance, avec les piles) fournie dans la boite. Cette dernière permet de gérer la lecture (play/pause/mute pas plus), le volume général (avec un mode nuit réduisant les violents écarts de volume), ainsi que celui du caisson de basse (ce qui est assez rare pour être souligné).(35W pour les enceintes et 150W pour le caisson), et une réponse en fréquence allant de 29 Hz à 20 kHz.Les kits d'enceintes ont un peu moins le vent en poupe qu'il y a quelques années (où les présentations de nouveaux modèles fleurissaient tous les mois), et c'est avec plaisir que nous avons passé quelques jours avec ces Klipsch. A l'heure où les constructeurs, et particulièrement Apple, vantent les mérites de leurs enceintes intégrées,. Bien entendu, si la qualité de l'audio ne revêt pas une réelle importance pour vous, les systèmes embarqués au sein des Studio Display iMac et portables de Cupertino seront tout à fait suffisants, mais un pack d'enceintes comme ces ProMedia Heritage offre un rendu d'un tout autre niveau.Bien entendu, il faut prendre en compte le tarif de l'ensemble, ici environ 349 euros, au moment de juger le rendu. Pour ce tarif, évidemment un peu gonflé par la présence du logo d'une marque reconnue sur le marché de l'audio, vous disposerez(plus en filaire qu'en Bluetooth, évidemment)(les enceintes inclinées simplifient l'orientation adéquate des tweeters par rapport au point d'écoute, un bon point),, tant que vous resterez raisonnable sur le niveau du caisson (il faudra passer aux gammes supérieures pour descendre plus bas et conserver un rendu contrôlé à très fort volume sans que cela ne devienne boueux et vienne couvrir les autres fréquences, avec un tarif en adéquation)., et il sera également envisageable de les connecter à un téléviseur afin de remplacer avantageusement les haut-parleurs intégrés, souvent de piètre qualité. Seul point réellement agaçant, le port USB ne permet pas de connecter un ordinateur pour l'utiliser en tant que DAC et système amplifié, dommage. Le kit 2.1 Klipsch Heritage ProMedia à 348,99€ à la Fnac Le kit 2.1 Klipsch Heritage ProMedia à 348,99€ chez Darty Le kit 2.1 Klipsch Heritage ProMedia à 348,95€ chez LDLC Le kit 2.1 Klipsch Heritage ProMedia à 349€ sur son-video.com Le kit 2.1 Klipsch Heritage ProMedia à 399€ sur Amazon