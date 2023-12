Le spécialiste de l'audio Røde s'offre son concurrent Mackie

Røde s'offre Mackie

Je suis absolument ravi d’accueillir Mackie dans la liste des marques audio emblématiques du groupe Freedman. Ce sont de véritables légendes, avec un pedigree d’expertise sonore live tout simplement inégalé. Aujourd'hui, Røde et Mackie sont tous deux leaders dans le domaine de l'audio et nous partageons la même passion pour la création de produits innovants et de haute qualité, fortement axés sur le client.



Avec cette acquisition, The Freedman Group est désormais une société de technologie audio de premier plan proposant des produits de classe mondiale à un éventail encore plus large de clients, des créateurs de contenu émergents aux professionnels travaillant dans la production en direct et à tous ceux qui se trouvent entre les deux.



Ayant rencontré Greg Mackie avant même de démarrer Røde, j'ai trouvé sa passion pour l'audio et son approche des affaires inspirante. Leur histoire d’origine est étrangement similaire à la nôtre. Les deux marques ont contribué à leur manière à alimenter la démocratisation de l’enregistrement DIY, Mackie avec leurs mixeurs et haut-parleurs et Røde avec nos microphones. Nous avons partagé un chemin similaire et aujourd'hui les deux marques sont leaders dans ce que nous faisons, je suis donc incroyablement excité de réunir ces deux icônes audio.

Des nouveautés en 2024

Si vous êtes un créateur de contenu ou un amateur de M.A.O, vous connaissez certainement la firme australienne Røde lancée par Peter Freedman et Daniel Wilson en 1967, ainsi que la marque américaine Mackie, particulièrement connue pour ses tables de mixage et enceintes de monitoring aux tarifs accessibles.et selon Peter Freedman, dirigeant du groupe portant son nom :Avec ce rachat, Røde entend ainsi se placer comme un incontournable de l'audio, continuant à fournir des microphones offrant un bon rapport qualité/prix aux créateurs de contenus (comme le NT1, les Wireless GO ou encore le VideoMicro II), tout en développant l'offre de Mackie comprenant de nombreuses interfaces (j'apprécie particulièrement la pratique gamme Big Knob ), tables de mixage, ainsi que des enceintes de monitoring et de diffusion.