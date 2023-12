Quel est le meilleur podcast 2023 selon Apple?

47 minutes avec Julia Louis-Dreyfus

Hondelatte Raconte

Dans sa lancée, Apple Podcasts vient de désigner, en tant qu’émission de l'année pour 2023. Pour cette dernière, elle côtoie. Précisons que ce prix récompense un podcast pour sa qualité, son innovation et son influence exceptionnelles au sein de l'industrie du podcasting.Bien évidemment cela ne risque pas de rajeunir certains, qui auront reconnu la très névroséepour lequel elle a remporté un Golden Globe et un Emmy Award !Dans l’app Apple Podcasts, on trouve les: classement des podcasts, les nouveaux podcasts, les épisodes, les podcasts payants, les podcasts les plus suivis, les podcasts et les épisodes les plus partagés, les chaînes gratuites et les chaînes payantes.Évidemment les stats changent en fonction de votre localisation (d’après Apple il y aurait). Des graphiques supplémentaires peuvent être trouvés dans l'application Podcasts sur iPhone, iPad et Mac.Enfin on notera qu’en France on est quand mêmeavec les célèbres émissionsou). Mais l’actualité et les Grosses Têtes semblent incontournables !