Pro Tools passe en v2023.12 et simplifie le mixage en Dolby Atmos

Pro Tools 2023.12 est disponible

Avoir notre propre fenêtre de visualisation nous a permis d'améliorer la perspective 3D. Vous remarquerez qu'il existe trois modes d'affichage qui peuvent être sélectionnés : Libre, Haut et Arrière. Ces modes vous permettent de basculer entre un mode de rotation libre ou de réorienter rapidement la pièce en position descendante ou arrière. Bien que le mode Libre soit un excellent moyen de visualiser la pièce sous un angle, si vous faites pivoter manuellement la pièce pour voir le dessus ou l'arrière, elle peut paraître plutôt superficielle. Les modes Haut et Arrière modifient non seulement rapidement la vue de la pièce, mais ils la verrouillent également en place, afin que la perspective puisse être optimisée, offrant plus de profondeur.

Une mise à jour disponible via Avid Link

Après avoir finalement ajouter ka prise en charge native des puces Apple Silicon avec la mise jour de mars, Avid. Le Pro Tools Dolby Atmos Renderer prend ainsi désormais en charge les formats Binaural, 2.0, 5.1, 7.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1.4 pour les versions Studio et Ultimate, et 9.1.6 uniquement sur l'Ultimate.Avid propose également une refonte de son outil afin d'unifier l'expérience avec le moteur de rendu externe de Dolby Atmos etParmi la longue liste de modifications, cette mise à jour permet également de profiter de plus de règles pour les commentaires et des options de tri et de filtrage améliorées, d'obtenir des bounces incluant des fichiers vidéo H.264 sans avoir à réencoder ou modifier l'horodatage,ainsi que des améliorations pour Sketch, des corrections de bugs et optimisations des performances. La liste complète des nouveautés est accessible à cette adresse Pour rappel,. L'offre se résume désormais à trois versions, Pro Tools Artist à 9,99$ par mois/99,99$ par an, Pro Tools Studio à 29,99$ par mois/299$ par an, et enfin Pro Tools Ultimate à 99,99$ par mois/599$.