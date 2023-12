Cadeau de dernière minute : Amazon brade l'Echo Studio et le livre à temps !

L'Echo Studio à 179€

Matter et Dolby Atmos

x. L'Echo Studio embarque trois haut-parleurs de 51mm dirigés vers la droite, la gauche et le haut, un tweeter de 25mm en façade et un haut-parleur de grave de 13 centimètres dirigé vers le bas. L'enceinte est évidemment compatible avec Alexa, mais pourra également servir en tant que concentrateur et routeur de bordure Matter.A l'image du HomePod. L'Echo Studio prend en charge de nombreux formats, dont le FLAC, MP3, AAC, Opus, Vorbis, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, et Sony 360 Reality.Amazon précise avoir travaillé avec de grands studio de cinema afin d'élaborer des pistes sonores compatibles 3D Audio, permettant de profiter au maximum de l'Echo Studio. Il sera possible de choisir l'enceinte comme sortie audio Home Cinema d'une Fire TV, d'appairer deux modèles pour obtenir un système stéréo et le caisson de basse de la gamme à 129,99 euros est également compatible.