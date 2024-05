La Beats Pill en approche ! (tiens une mention sur le site d'Apple)

Bien caché !

A3211

Extrait FCC

En effet, ici ). Cette section mentionne différentes déclarations juridiques, qui n'offrent que la certitude d'une commercialisation dans les semaines (les jours) qui arrivent.Identifiée sous le nom, ce qui suggère que le produit devrait arriver très bientôt dans les magasins. A titre de comparaison, les Beats Solo 4 ont été publié dans les registres de la FCC le 2 avril, avant d'être dévoilés par Apple le 30 avril. Ce qui laisse une fenêtre de lancement d'environ 2-3 semaines (juste après la WWDC).Pour rappel, la Beats Pill+ avait été lancée en 2015 puis retirée du catalogue en 2022. Cette nouvelle version -déclinée en noir, or et rouge d'après les fuites- devrait proposer un rendu amélioré, un port USB-C, et une autonomie en hausse.