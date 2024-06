Clap de fin pour les écouteurs Jabra !

C'est terminé pour les écouteurs Jabra

plusieurs années

Face à un marché ultra concurrentiel, Jabra ne parvient pas à se démarquer et le groupe GN décide d'arrêter les frais pour les gammes Elite et Talk pour le grand public. La firme danoise estime que les coûts de développement technologique afin de rester compétitif ainsi que ceux liés à la mise en place en boutique sont trop importants par rapport aux gains (cela dépend évidemment de la part de marché). Le constructeur annonce ainsi l'arrêt de la production de ces gammesCet arrêt de la commercialisation des écouteurs signés Jabra pour le grand public est dommage, et d'autant plus brutal et inattendu que. La firme comptait pourtant de nombreux adeptes, à raison car les produits Jabra étaient souvent de bonne facture.Jabra tente de rassurer les amateurs de ses produits en annonçant. Si de belles réductions sont à attendre sur les produits Jabra dans les semaines à venir, il faudra bien prendre en compte ce point avant de passer à la caisse.