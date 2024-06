Adobe et TikTok, une alliance inattendue

Une alliance commerciale

Selon Govind Balakrishnan, SVP Adobe Express and Creative Cloud Services, pour les organisations qui souhaitent rester compétitives, il est essentiel de produire et de publier rapidement du contenu social attrayant, et sur TikTok, la musique est indispensable …/… Les fonctionnalités d'Adobe Express, optimisées par Adobe Firefly, génèrent rapidement des images époustouflantes et sont conçues pour être commercialement sûres. En rendant la bibliothèque musicale commerciale de TikTok facilement accessible dans Adobe Express, nous pouvons désormais offrir à nos clients un moyen encore plus simple et plus rapide de produire du contenu TikTok plus efficace et adapté à leur entreprise .

Adobe Express : photo/vidéo/IA Adobe Inc. Télécharger

TikTok : Ça commence avec toi Tiktok Ltd. Télécharger

D'après les deux firmes, la bibliothèque musicale commerciale de TikTok -via le module complémentaire Symphony Assistant- fournira aux clients d'Adobe Express,. Cela permettra de créer, d'enregistrer et de publier rapidement du contenu sur TikTok.Pour cela, Adobe Express bénéficiera d'une. Ainsi l'origine des contenus (respect des droits d'auteur) est garantie à la fois par l'IA et les accords de licence de TikTok. Notons que la bibliothèque TikTok est disponible dès aujourd'hui, dans Adobe Express -gratuits et Premium- via le module complémentaire TikTok Symphony Assistant.Rappelons qu’Adobe Express,. De son côté, la bibliothèque musicale commerciale de TikTok est une bibliothèque musicale mondiale pré-approuvée par cette dernière, qui permet aux marques de trouver plus facilement de la musique pour composer la bande-son de leur contenu sur TikTok.Ce partenariat semble d’autant plus important que selon Adobe et TikTok, 88 % des utilisateurs du réseau affirment que le son est essentiel pour transmettre l'identité d’une marque et augmenter la probabilité d’un achat.