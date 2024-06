Samsung aussi voudrait vendre des AirPods

massacrées

Les AirPods ? Ça ne marchera jamais ! Grossière erreur d'Apple !

ça ne marchera jamais

Apple a fait une grossière erreur en tentant d'aborder le marché de l'audio

bouton

Des Galaxy Buds 3 très inspirés

Avec les habituels, ou encoresuivis d'énièmes prédictions de catastrophe commerciale. Finalement,. La gamme rapportant à elle seule plus que ce dont rêveraient de grosses entreprises. En 2020, selon les estimations de Statspanda , les AirPods rapportaient plus qu'Adobe, Uber, Nvidia (qui s'est bien rattrapée depuis), AMD, ou encore que Spotify, Twitter, Snapchat et Shopify réunis.Comme d'habitudes également,. Que l'on aime ou pas les AirPods ( ne serait-ce que pour l'impossibilité de les réparer, ou pour un rendu loin d'être optimal puisqu'utilisant le Bluetooth), force est de constater que les clones du produit d'Apple ont envahi les étals des boutiques., comme l'ont démontré avec brio Samsung (avec les Galaxy Buds au format) et bien d'autres.Si l'on s'en tient aux rumeurs et aux clichés en fuite,. La couleur argentée est réussie, la découpe intérieure du boitier les distingue un peu du modèle de Cupertino, tout comme la tige plus anguleuse et le capot transparent, maisReste à savoir si ces clichés apparemment publiés en avance par la boutique coréenne Coupang reflètent réellement les prochains écouteurs de Samsung. Si c'est bien le cas,Pas besoin donc de pousser des cris d'orfraie dans les commentaires ci-dessous, ni de s'indigner plus que de raison.