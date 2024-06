Un boitier d'AirPods avec un écran, comme un iPod nano 

un petit brevet inspirant

l'utilité d'un étui pour casque peut être améliorée, et le contrôle de l'utilisateur sur les écouteurs sans fil d'un utilisateur peut être amélioré, en configurant un étui pour casque avec une interface utilisateur interactive pour permettre à l'utilisateur de contrôler les opérations associées aux écouteurs sans fil

En 2021, sur le site de l’USTPO, on découvre un brevet dans lequelÀ l’époque Cupertino précisait simplement que. Il s'agit pour la firme aussi bien de renouveler les droits de création afférent à un projet en cours, que d'y apporter des précisions.: contrôle de la lecture audio, activation et interaction avec Siri, réception et rédaction d'iMessages, vérification de prévisions météorologiques, écoute des livres audio...Rappelons que ce brevet avait même inspiré un spécialiste de la contrefaçon, quiL'écran était sommaire, mais fonctionnel. Il permettait dedu volume des écouteurs, de choisir quelques préréglages ou encore de verrouiller l'écran. Il montrait également le niveau de batterie de chaque AirPod, l'heure actuelle et la connectivité Bluetooth. Et franchement ce n'était pas si mal que cela !