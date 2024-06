LeBron James et Lil Wayne vibrent en soirée pour la Beats Pill

LeBron James et Lil Wayne font la promo de la Beats Pill

Nous sommes ravis de réintégrer la Beats Pill dans notre offre de produits. Il n'y a pas de meilleure façon de relancer un produit emblématique que de faire équipe avec deux icônes qui font partie de notre famille depuis la création de la Pill.



La Beats Pill est un essentiel dans la famille James depuis le premier jour. C'est un produit emblématique et il est donc passionnant de participer à son retour pour une nouvelle génération.

La Beats Pil reveint à 169€

Beats célèbre donc le lancement de la nouvelle génération de l'enceinte Pill en se fendantSelon Chris Thorne, CMO de Beats et LeBron James :Dans cette vidéo,. La musique empêche Lil Wayne, qui se trouve dans une chambre voisine, de dormir. N’ayant pas d’autre choix, il se rend chez son voisin de chambrée et découvre que la fête de la star de la NBA est la source de ce vacarme. L'artiste rejoint alors les festivités, allant même jusqu’à demander d’augmenter le volume de la Beats Pill, évidemment utilisée pour la soirée.Pour le retour de la Beats Pill au catalogue, la firme a fait les choses en grand et proposeavec un nouveau haut-parleur(de forme ovale rappelant les circuits de courses automobiles américaines) avec une membrane renforcée et un aimant de plus gros volume garantissant selon Beats(le boomer déplace 90% plus d'air que la génération précédente, et permet à l'enceinte de se passer de radiateur passif), ainsi qu'un nouveau tweeter.Il sera possible de(un modeen double mono est également de la partie une fois les deux enceintes couplées) et l'enceinte dispose(il ne sera pas possible de profiter du couplage stéréo en filaire). Les haut-parleurs sont légèrement inclinés afin d'améliorer le positionnement par rapport à l'auditeur et l'enceinte est certifiée IP67 afin de l'emmener sans crainte à la plage ou à la piscine.La Beats Pill 2024 embarque un microphone pour les appels et les assistants vocaux,, se connecte facilement sur les périphériques Apple comme Android et, dispose de boutons pour les différents contrôles ainsi que d'une dragonne et offre(rouge, noir et champagne)