La date de sortie de l'enceinte Beats Pills dévoilée dans une pub

Plus qu'une semaine !

6.25

A3211

Petit Rappel

Extrait FCC

Dans une vidéo de 15 secondes partagée par Beats sur son compte X (ex-Twitter), on peut voir la nouvelle enceinte dans le coloris or mise en valeur par LeBron James et Lil Wayne., ce qui suggère que le produit sera officiellement annoncé par Apple mardi prochain, soit le 25 juin.Identifiée sous le nom, et la NCC (National Communications Commission) de Taïwan, ce qui suggérait une arrivée imminente.Pour rappel, l'enceinte Beats Pill+ avait été, et ce, avant d'être retirée du catalogue en 2022. Cette nouvelle version -déclinée en noir, or et rouge d'après les nombreuses fuites- devrait proposer(le premier modèle proposait déjà une autonomie de douze heures à son actif), ainsi qu'une petite dragonne pour l'emmener en vadrouille On espère également quelques fonctionnalités inédites.