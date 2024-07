Achèterez-vous un casque Dyson à 500€ sans purificateur d'air ?

Voici le Dyson OnTrac

La mission d’ingénierie audio de Dyson est de préserver l’intégrité de l’onde sonore de l’artiste, sans interférence. Nous voulions également créer un casque que les gens chériraient, qui les enthousiasmeraient et dont ils seraient fiers. Avec plus de 30 ans d’expérience en aéroacoustique, nous maîtrisons la physique du son.

55 heures d'autonomie avec ANC

Dyson ne s'est pas contenté de retirer la partie filtration mais a conçu un tout nouveau modèle avec l'OnTrac. Le nouveau venu affiche(à comparer aux 384,8 g de l' AirPods Max , qui n'est déjà pas léger, ou aux 252 g du Bose QuietComfort Ultra ).Autre originalité, l(les coques et les oreillettes, mais également les modules de l'arceau), permettant plus de 2 000 combinaisons différentes. Selon Jacob Dyson :Dyson semble donc avoir soigné le rendu avec des haut-parleurs maison de 40mm avec une réponse en fréquence extrêmement étendue allant de 6Hz à 21 kHz, et(ANC). Le Bluetooth 5.3 est de la partie avec les codecs SBC, AAC et LDHC (si vous disposez d'une source compatible, ce qui reste assez rare), et il sera possible d'opter pour un adaptateur USB-C vers minijack 3,5mm pour profiter d'une écoute en filaire., ce qui le place parmi les meilleurs du marché, loin devant Apple, Bose et Sony, mais juste derrière le Momentum 4 de Sennheiser offrant 60 heures dans les mêmes conditions (pour un poids de 302g et un tarif actuel de 299 euros).Si les autres produits du catalogue Dyson vous ont séduits et/ou que vous souhaitez tenter l'aventure audio proposée par le constructeur,