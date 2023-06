Le casque Dyson au design aussi délirant que son tarif débarque en France

Dyson Zone : un casque qui purifie l'air et le compte bancaire

Une technologie de filtration et un rendu audio de pointe ?

En février 2020 nous évoquions un brevet signé Dyson traitant des travaux de la société sur un casque audio avec assainisseur d'air intégré . Cet étrange projet a finalement été mené à terme après 6 années de recherche et de développement et présenté officiellement en mars 2022.(ANC). On pourrait penser que ce casque est une réponse, un peu tardive (mais il pourrait servir à l'avenir dans un autre contexte, croisons les doigts pour que cela ne soit pas le cas), à la pandémie de COVID-19, mais il semblerait que la conception de ce casque ait débuté bien avant que le coronavirus ne chamboule notre époque.On ne pourra pas dire que la firme ne se démarque pas du reste de la production pour son premier casque audio. Toutefois, pour un modèle qui en censé être porté en déplacement et l'extérieur,(pour rappel, l' AirPods Max qui n'est déjà pas léger affiche 384 grammes sur la balance).Côté fiche technique, le Dyson Zone dispose, d'une App dédiée permettant de choisir entre trois préréglages, et du Bluetooth 5.0 avec les codecs SBC, AAC et LDHC (offrant un débit atteignant 900 kb/s) ainsi que d'un port USB-C. Le casque reprend également(la fixation est magnétique). Ce module recrachant l'air purifié n'est pas en contact avec le visage, et un système permet de faire varier le débit de l'air en fonction de l'activité de l'utilisateur (un débit d'air supérieur pendant un effort par exemple). Reste à savoir ce que vaut cette solutionpar rapport à un simple masque ou à un appareil de santé dédié pour les personnes à risque.Selon le constructeur,(en fonction de la pollution de l'air). L'ANC, qui risque d'être bienvenu afin de gommer le bruit de filtration, s'enclenche automatiquement lorsque le module rejetant l'air est en place, et s'éteint lorsque l'utilisateur l'abaisse pour parler à un interlocuteur.Pour en venir au point qui fâche,Le manque d'aura de la marque dans le domaine audio, un bénéfice pour la santé qui reste à prouver (technologie ouverte, assèchement de l'air par la filtration), un look pour le moins particulier et un tarif vraiment salé pourraient donc venir entraver la carrière commerciale de ce modèle, à moins que vous ne souhaitiez absolument à vous faire remarquer (ou que vous ayez un cosplay futuriste sur le feu sans limite de budget).