Le baladeur CD n'est pas mort : les années 80 reviennent en force (et en mieux) !

Tout d'abord, un peu d'histoire

Le Sony D-50, pas encore appelé Discman (ce sera le cas pour le D-50 MkII de 1986)

Le baladeur CD n'est pas mort

Un petit coup d'œil dans le rétro est nécessaire pour mieux comprendre la suite : En juillet 1979,(dont Steve Jobs admirait la vision),. En effet, l'appareil tenait dans la main, venait remplacer avec bonheur les volumineux postes à piles, et offrait une expérience nettement plus personnelle.Sony n'a pas uniquement permis de se déplacer avec sa musique (et le stock de cassettes et de piles que cela impliquait),Ainsi, la différence entre les enregistrements stéréo et mono devenait évidente avec le casque fourni, ainsi que les détails du travail d'enregistrement, et l'appareil permettait, ô joie, de partager l'expérience grâce aux deux ports casque en mini jack 3,5 mm.Devant l'engouement du public,, l'auto-reverse avec la cassette, puis les Discman (le premier modèle qui ne portait pas encore ce nom, le D-50 est sorti en 1984, soit quelques années avant que le CD soit réellement démocratisé) avec lecteur de CD et enfin le MiniDisc,. Ironiquement, c'est l'iPod d'Apple, vision moderne du Walkman dont il est inspiré, qui signera le déclin du règne de Sony sur l'audio portable.Aussi surprenant que cela puisse paraître, le constructeur chinois Fiio spécialiste de l'audio a profité du CanJam 2024 de Londres pour. La firme s'appuie sur l'engouement des jeunes pour une époque qu'ils n'ont, pour la plupart, pas vécue et ajoute le DM13 à son catalogue de platines vinyle et de lecteurs de cassette.En dehors de l'aspect revival,. En effet, le nouveau venu dispose d'une batterie intégrée, évitant ainsi de se déplacer avec un stock de piles, peut se brancher sur le secteur pour servir de lecteur de CD fixe lorsque vous êtes de retour au domicile, dispose de sorties pour un casque et un système de diffusion (en mini jack 3,5mm, 4,4mm et USB), d'une mémoire tampon pour continuer la lecture en cas de chocs, et ajoute à cela le Bluetooth avec les codecs SBC, AAC, AptX, AptX HD et AptX Low Latency pour ceux qui veulent profiter du sans fil.Si vous êtes tenté,(n'oubliez pas votre pochette range CD pour emmener vos 240 CD en déplacement). L'appareil sera ensuite décliné dans 4 autres coloris avec une disponibilité dans l'année.