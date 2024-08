Toutes les nouveautés des AirPods Pro ! (en version bêta)

Quelles nouveautés ?

Si les betas sont moins nombreuses pour les écouteurs d'Apple, elles n'en apportent pas moins leur lot de nouveautés. Ainsi,, et ne sera donc pas disponible pour les AirPods Max ou d'autres appareils non doté d'une puce H2.La version contient des fonctionnalités annoncées par Apple pendant la WWDC, à commencer par un. Il sera en effet possible deIl est désormais possible de(pratique dans un ascenseur bondé ou les transports en commun), ou(pendant la keynote, on voyait un utilisateur avec les mains prises en train de cuisiner).On trouve aussi deux autres exclusivités des AirPods Pro 2 :(Voice isolation dans la langue de Tim)Cette dernière va permettre d'offrir une voix encore plus claire lors des appels, notamment dans un environnement bruyant. Si cette fonction est efficace, cela sera un atout car les microphones des écouteurs proposent souvent un rendu correct dans un environnement calme, mais qui se détériore très vite lorsque le bruit s'invite à la fête.(le premier titre à prendre cette fonction en charge devrait être Need For Speed Mobile).La première étape du processus consiste bien évidemment à avoir un compte développeur enregistré, puis de suivre les étapes suivantes.Pour l'installer, il faudra disposer des écouteurs Apple (AirPods Gen2/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods Pro 2 et AirPods Max) chargés à 100%, d'un Mac avec la dernière bêta d'Xcode, d'un iPhone avec la dernière bêta d'iOS 17, d'un compte développeur, puiset activer la mise à jour automatique des AirPods Pro en bêta (ajoutez à cela un peu de patience, la réception et l'installation peuvent prendre jusqu'à 24 heures).