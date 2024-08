Record de la minute shazamée battu aux JO de Paris 2024 !

Le nouvel appel de la nuit

Crédit photo : Philippe Poirier/Studio Lipnitzki/Roger- Viollet

des records à l'ouverture

Il avait déjà été battu pendant la cérémonie d’ouverture, il vient de l’être à nouveau pendant la cérémonie de clôture avec le Nightcall de Kavinsky . Celui-ci devient donc le morceau le plus Shazamé de l’histoire en une seule minute.Très exactement,, notamment en France, aux Etats-Unis, et au Mexique, battant ainsi le record établi à peine quinze jours auparavant.Mais le titre ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque. Il est suivi de Lisztomania et If I Ever Feel Better , deux titres de Phoenix . Ce nouveau top 3 dépasse Supernature de Cerrone , qui avait battu le record du nombre de shazams en une journée durant la cérémonie d‘ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet dernier.Mais d’autres ont également inscrit leur nom à l’occasion de cette 33e édition sportive. Ainsi, à 22h01, heure de Paris le 26 juillet 2024incluant Bla Bla Bla de Gigi D’Agostino, Stereo Love d'Edward Maya & Vika Jigulina, et Sandstorm de Darude.Dans la foulée, Apple précise même que les pics enregistrés lors de la cérémonie d'ouverture ont dépassé les précédents pics d'activité, générés par des événements commeEnfin, parmi les audiences fortes du côté d'Apple Music, il faut noter que les écoutes de " Hymne à l'Amour " d'ont augmenté de plus de 4 600 %, enregistrant ainsi son plus grand jour de streaming sur Apple Music le 27 juillet. Globalement, les écoutes la chanteuse sur la plateforme ont augmenté de 479 %. Joli score également avec Gojira , qui enregistre une hausse de 660 %. Enfin,