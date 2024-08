Comment activer les 3 mois d'essai gratuit sur Apple Music ?

Profitez de 3 mois d’Apple Music gratuits

Comment valider l'offre ?

Accueil

Sur son site web, elle indique la liste des appareils disponibles et cette dernière est plutôt longue : iPhone AirPods Max , Casques et enceintes Beats (sauf Beats Flex), HomePod Notons qu'il s'agit d'une offre limitée dans le temps, valable jusqu'au. Et bien sûr, elle ne concerne quedu service (et non d'un nouveau client Apple) et qu'elle doit être acceptéepour profiter de vos trois mois d’Apple Music gratuits.Pour activer l’offre,Pour les accessoires, il n'y a rien à préremplir, il suffit de connecter ou jumeler son appareil éligible à un iPhone ou un iPad embarquant la dernière version d’iOS ou iPadOS. Pour l'Apple Watch, il suffit également de la connecter ou jumeler à un iPhone embarquant la dernière version en date d’iOS.Une fois cette étape réalisée, il conviendra d'ouvrir l’app Apple Music et l'offre devrait vous être présentée dès le lancement de l’application. A défaut, on pourra toujours se rendre dans l’ongletet bien évidemment de l'accepter.Au delà de ce trimestre de test et si vous ne résiliez pas,