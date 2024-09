Enceinte portable : Ultimate Ears dévoile la Miniroll

Pensée pour être emportée partout

La technologie Auracast pour une expérience immersive

Disponibilité et prix

Le design de la Miniroll est conçu pour les personnes en mouvement. Sa forme compacte et son poids plumeen font un bon compagnon pour les activités de plein air. L’ajout d’une sangle en silicone, plus solide et fiable que celle en tissu de son ancêtre, l’UE Roll de 2015, permet de l’accrocher facilement à une ceinture, un sac ou un vélo. Elle promet ainsi une meilleure résistance aux chocs, même dans les environnements les plus difficiles, et une prise en main plus sûre., ce qui la rend étanche à l’eau et à la poussière, parfaite pour une utilisation en extérieur ou au bord de la piscine , même si ce n’est pas forcément la saison en ce moment.Malgré sa taille réduite, l’enceinte Miniroll ne ferait pas de compromis sur la qualité sonore. Elle est dotée d’un. La marque vante des basses plus riches et un son plus profond que ce qu’on pourrait attendre d’un appareil aussi compact. Cette conception acoustique, selon Ultimate Ears, permettrait aux utilisateurs de profiter d’un son équilibré, adapté à diverses situations.L’un des points où la Miniroll est attendue, c’est sans aucun doute son autonomie. Avec jusqu’à, elle serait capable de vous accompagner toute la journée sans faiblir. Cette autonomie est similaire à celle de la JBL Clip 5 , son principal concurrent, ce qui place de fait les deux modèles en compétition directe sur ce segment de marché. On peut aussi citer une autre de ses concurrentes qui se vend très bien : la Marshall Willen En plus de ses performances sonores, la Miniroll se distingue par sa compatibilité avec la technologie Auracast. Cette fonctionnalité permet depour créer une expérience sonore collective. Pratique pour sonoriser un jardin lors de votre traditionnel barbecue de rentrée ! (Comment ça, vous n’organisez pas de barbecue de rentrée ?!)Ultimate Ears met aussi l’accent sur l’écologie avec ce modèle., notamment 100 % de polyester recyclé pour sa coque et 40 % de plastique recyclé pour certaines pièces internes. Un effort a également été fait sur l’emballage, réalisé à partir de papier issu de forêts certifiées FSC, un geste supplémentaire en faveur de l’environnement.La Miniroll estsur le site de la marque , en plusieurs coloris : noir, bleu, gris et rose. Elle est commercialisée, un tarif qui la positionne de manière compétitive sur le marché des enceintes Bluetooth portables.