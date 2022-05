Test express des nouvelles enceintes Bluetooth Willen et Emberton II de Marshall

Présentation

autant d'enceintes que vous le souhaitez

Marshall

Push

Voice

A l'usage

Teufel Boomster Go, Marshall Willen et Ultimate Ears Wonderboom

Sonos Roam, Marshall Emberton II et Soundcore Motion+

{"minus":"Pas d'égaliseur à bande via l'App

Pas de Bluetooth multipoint","featured":"false","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=bo&ml=https%3A%2F%2Fwww.boulanger.com%2Fref%2F1178945&st=article&sid=170624&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">99,99€<\/a>","overallGrade":"7","id":"3fgmjl","title":"Marshall Willen","plus":"Format compact

Rendu agréable

Autonomie

Sangle pratique","content":"Avec la Willen, Marshall s'essaie avec succès au format ultra compact. Le rendu sonore est satisfaisant vu la compacité, l'autonomie confortable et la sangle fort pratique."}

{"minus":"Pas d'égaliseur à bandes via l'App","featured":"false","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=bo&ml=https%3A%2F%2Fwww.boulanger.com%2Fref%2F1178946&st=article&sid=170624&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">169,99€<\/a>","overallGrade":"8","id":"jxyxou","title":"Marshall Emberton II","plus":"Format compact

Rendu et puissance

Bluetooth Mutlipoint

Autonomie","content":"L'Emberton II reprend les éléments qui ont fait de sa devancière un best seller, et ajoute plus de puissance et une autonomie doublée pour obtenir un cocktail qui devrait lui assurer un succès mérité."}

Les deux nouvelles venues sont livrées dans des boites compactes aux couleurs de la marque, contenant égalementpour l'Emberton II.Avec la Willen,. Elle affiche des mensurations de 101,6 x 100,5 x 40,4 millimètres pour 316 grammes sur notre balance. L'enceinte est recouverte d'un revêtement soft touch rappelant par ses motifs celui qui habille les amplificateurs de la marque avecassocié à un amplificateur de 10W en classe D et épaulé par deux radiateurs passifs afin d'étoffer le registre grave (l'arrière dispose d'une grille permettant à l'air de circuler)., précisant que l'enceinte est constituée à 60% de plastique recyclé et qu'elle ne contient pas de PVC.La Willen propose un bouton pour l'appairage Bluetooth (ainsi que le mode Stack permettant d'appairer plusieurs Willen. N'ayant reçu qu'un élément, nous n'avons pas pu tester ce mode ni vérifier si l'on obtient alors un système stéréo ou double mono. Marshall annonçant qu'il est envisageable de coupler, il s'agit certainement d'une diffusion en mono), un indicateur à 5 LED pour le niveau de la batterie, une perforation pour le microphone, ainsi qu'uLe constructeur indique que l'enceinte embarque du Bluetooth 5.1, mais ne précise pas les codecs disponibles (certainement uniquement du SBC).Au dos, le châssis dispose de bords permettant de placer l'enceinte à plat sans étouffer le son (une grille servant d'évent sur la face arrière) et, un tube ou tout autre support. L'application dédiée permettra d'effectuer les mises à jour du firmware, de consulter le niveau de la batterie, et d'opter pour 3 préréglages d'égalisation,(plus de basses et d'aigus) et(renforçant les médiums afin de mettre en avant les voix). Nous avons pu vérifier l'autonomie annoncée de 15 heures à volume modéré, et il suffira de 3 heures pour refaire le plein de l'enceinte grâce au port USB-C (la charge rapide offre 3 heures d'écoute en 20 minutes).L'Emberton II représente quant à elle l'évolution de l'enceinte la plus vendue de la firme.(avec des mensurations de 68 x 160 x 76 millimètres et un poids de 708 grammes sur notre balance),(elle embarque 2 haut-parleurs large bande de 2 pouces, offrant un rendu stéréo avec un canal diffusé par chaque face, deux amplificateurs 10W en Classe D et deux radiateurs passifs)(ce que nous avons pu vérifier, et même légèrement dépasser à volume modéré).(bouton multidirectionnel, microphone intégré, indicateur de batterie avec 9 LED, mode Stack, certification IP67, port USB-C, charge complète en 3 heures, trois préréglages d'égaliseur via l'application) mais se distingue en offrant du Bluetooth 5.1 (toujours sans préciser les codecs), comme un iPhone et un Mac, 4 heures d'écoute en 20 minutes via la charge rapide et en embarquant 50% de plastiques recyclés.. La Willen étant largement au niveau d'enceintes comme la Wonderboom d'Ultimate Ears (appartenant à Logitech et ne disposant pas de microphone intégré pour les appels) ou la Teufel Boomster Go , tout en proposant une application dédiée (permettant de mettre à jour le firmware, de consulter le niveau précis de batterie, ainsi que d'opter pour un des 3 préréglages d'égalisation), un format lui permettant d'être placée à plat ou sur l'une des tranches et une pratique sangle pour éventuellement la fixer sur un support.permettant d'emporter l'enceinte partout sans crainte. Les basses restent présentes grâce aux radiateurs passifs (elles auront bien entendu tendance à s'effacer au fur et à mesure que vous atteindrez les limites du volume), et le rendu global est assez précis sur l'ensemble du spectre (les aigus auront toutefois tendance à devenir un peu agressifs lorsque l'enceinte est poussée dans ses derniers retranchements). Si la puissance ne permet évidemment pas d'animer une soirée, l'enceinte est tout à fait capable d'accompagner vos escapades et sa certification IP67 en fait un compagnon agréable dans une salle de bain, à la plage (en étant assez éloigné des autres pour n'imposer à personne vos goûts musicaux) ou près de la piscine.De son côté,et pourra sans souci croiser le fer avec les Sonos Roam (compatible AirPlay 2 mais ne gérant pas les appels téléphoniques malgré la présence de microphones intégrés et affichant une autonomie de 10 heures seulement, soit 20 de moins que la Marshall), la Bose SoundLink Mini II (qui a été une des meilleures ventes du segment, dispose d'une entrée analogique, mais ne permet pas de coupler plusieurs éléments), ou encore la Motion+ de Soundcore (plus accessible financièrement, actuellement en promotion à 79,99 euros , mais plus volumineuse), Chaque proposition ayant ses avantages et inconvénients à étudier en fonction de vos besoins et envies.Le rendu sonore est tout à fait agréable (évidemment plus consistant qu'avec la Willen), avec des basses dynamiques et maitrisées (pour le format), des aigus précis et des médiums définis (l'équilibre général aura tendance à s'étioler une fois l'enceinte poussée dans ses derniers 10% de puissance) et un volume maximum permettant de sonoriser sans souci une pièce de taille raisonnable ou une petite soirée en extérieur. A moins d'attendre l'impossible de ces petites enceintes,Les Marshall Willen et Emberton II sont d'ores et déjà disponibles sur aux tarifs respectifs de 99 et 169 euros