Allez-vous utiliser l'IA pour générer vos playlists ? Spotify en fait le pari !

une musique pop optimiste pour mes vacances d'été européennes

une liste de lecture romantique pour une soirée de rendez-vous à la maison

Jusqu'à présent, cette fonctionnalité basée sur l’IA n’était disponible qu’au Royaume-Uni et en Australie dans le cadre d’une bêta limitée à quelques utilisateurs. Mais depuis aujourd'hui, il est possible d'y accéder dans d'autres pays (aux États-Unis, au Canada, en Irlande et en Nouvelle-Zélande) ce qui laisseSi vous n'avez pas assez de choix dans les listes de lecture proposées par Spotify, ou que vous manquez d'inspiration au moment de concevoir vos propres listes, vous pourrez vous appuyer sur l'IA maison, et ce, afin de créer une playlist.: à savoir une description en quelques mois de sa requête. Exactement à l'image de ce que proposent les IA génératives ChatGPT ou DALL-E pour les textes et les images.En guise d'exemple, la firme suédoise proposeou. Spotify offrira ensuite une sélection personnalisée de chansons qui correspondent à l'ambiance que vous recherchez, que vous pourrez réviser et affiner en tapant des prompts supplémentaires.Pour rappel, Spotify propose -depuis le début de l'année- à certains utilisateurs Premium dans quelques pays anglophones la fonction DJ Personnel. Egalement en bêta, ce service s'appuie sur laqui va analyser vos goûts et envies en s'appuyant sur vos habitudes d'écoute., entrecoupant la liste de lecture de messages vous étant adressés entre les titres afin de vous annoncer ce qui va suivre. Le but est de permettre à l'utilisateur de profiter d'une station de radio plus vraie que nature grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique.