Apple permet à Spotify d'inclure ses tarifs dans son app (mais à quel prix !)

Une ouverture toute relative

enfin offrir quelque chose d’aussi évident que attendu : les consommateurs d’iPhone dans l’UE verront désormais les informations sur les prix de Spotify dans l’application et le fait qu’ils peuvent se rendre sur notre site Web pour acheter des articles directement

enfin voir combien coûte un forfait Premium de leur choix une fois la promotion terminée

Un lien non cliquable

- une première taxe dite Initial Acquisition Fee, qui porte sur les ventes de biens et services numériques effectuées par un nouvel utilisateur de l'application.

- une deuxième taxe dite Store Services Fee, qui porte sur les nouvelles ventes de biens et de services numériques, effectués sur n'importe quelle plate-forme



L'autre contentieux entre Spotify et Apple

ne sont toujours pas en mesure d’offrir librement aux consommateurs une simple opportunité de cliquer sur un lien pour effectuer un achat dans l’application en raison des taxes illégales et prédatrices qu’Apple continue d’exiger, malgré la décision de la Commission

Spotify a donc choisi l’option ne pas pas inclure de lien cliquable mais de simplement proposer à ses utilisateurs d’ accéder au site web de Spotify afin de régler leur abonnement : Bien que ce soit un progrès, ce n’est qu’un petit pas dans la longue marche vers l’offre aux consommateurs d’iPhone des expériences de produits de base qu’ils attendent et méritent dans leurs applications – des expériences dont bénéficient déjà les utilisateurs d’autres téléphones .

On peut y lire que le service de streaming vaet, surtoutEn effet, l'insertion de liens externes dans leurs applications (notamment pour effectuer des achats) est soumise à une. Dès l’automne, ils pourront diffuser de la publicité et communiquer de la façon qu’ils le souhaitent vers le moyen de paiement choisi. Pour cela, ils pourront passer par un QR Code, un lien basique, une image. Ils auront toutefois l'obligation d'indiquer aux clients que ces derniers quittent l’App Store.Mais ce système voit également, qui vient elle-même s'ajouter à la récente Core Technologie Fee ! Il y a quelques jours, Apple a introduit, avec une pondération en fonction de 12 mois après l'installation d'une application et des taux variables de 5, 7, 10 ou 20 % selon les profils des développeurs.qui