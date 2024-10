Bose SoundLink Home : enfin une belle enceinte sans fil !

Un design élégant et minimaliste

Quid des performances sonores ?

Autonomie et connectivité

Pas encore dispo en France

La Bose SoundLink Home se distingue par un design épuré et réussi,. Ses dimensions compactes (21,6 cm de hauteur et 11,2 cm de largeur) font en sorte que ce haut-parleur passe inaperçu dans un salon ou une chambre, contrairement à certaines enceintes parfois trop gadget, trop plastiques et aux couleurs criardes.Disponible aux USA en deux coloris — gris clair ou argenté —, il devrait s’intégrer parfaitement dans la décoration d’une pièce tout en proposant un son puissant., ce qui la rend moins adaptée à des environnements comme la cuisine ou l’extérieur. Mais vous avez compris que ce n’était pas l’idée de cette enceinte.Côté audio, Bose mise sur un son équilibré et des basses profondes, promettant de remplir une pièce entière grâce à ses radiateurs passifs.. Selon Bose, à 50% de son, un seul haut-parleur suffit à créer une ambiance sonore agréable tout en laissant place à la conversation.Le SoundLink Home offre. Cela reste en deçà de certains modèles concurrents comme le Sony Ult Field 1, qui propose une batterie de 12 heures pour un prix inférieur. Ce modèle supporte le Bluetooth 5.3 avec une portée de 9 mètres et permet de connecter jusqu’à deux appareils simultanément grâce à la fonctionnalité multipoint, idéale pour jongler entre plusieurs sources audio.Par contre, hélas, il est important de noter queune absence qui pourrait décevoir les utilisateurs Apple que nous sommes (enfin moi en tout cas, vous, je ne sais pas vraiment).Le SoundLink Home s’adresse donc principalement aux utilisateurs à la recherche. Malgré l’absence de résistance à l’eau et à la poussière, il devrait faire un très bel effet dans un salon.Son prix de 219$ aux États-Unis peut paraître élevé en comparaison de certaines alternatives offrant plus de fonctionnalités pour une utilisation en extérieur. Mais pour ceux qui privilégient le design et la qualité sonore dans une enceinte portable à domicile, le SoundLink Home pourrait être un choix pertinent.