QuietComfort Earbuds : Bose contre-attaque les AirPods 4

Des atouts face aux AirPods 4

Une meilleure annulation du bruit ?

de référence

Charge sans fil et multipoint

Ces nouveaux écouteurs se présentent comme une alternative polyvalente pour un usage quotidien. Disponibles en noir, blanc et lilas,contrairement aux AirPods 4 , idéal pour une isolation sonore optimale. Ils sont également résistants à l’eau et à la sueur (certification IPX4).Les QuietComfort Earbuds se distinguent aussi par leurs fonctionnalités logicielles innovantes, telles que la commande vocale pour activer l’assistant vocal, un mode de latence réduite pour les jeux, et. Ces options viennent compléter les caractéristiques classiques de Bose, tout en apportant modernité et praticité.Malgré un prix plus accessible que les précédents modèles de la marque, Bose assure que ces écouteurs offrent une annulation de bruitgrâce à trois micros intégrés dans chaque oreillette, qui contribuent également à la qualité des appels vocaux.. Les écouteurs sont fournis avec trois tailles d’embouts et des stabilisateurs pour un ajustement optimal, bien que leur taille puisse paraître un peu plus imposante que celle de certains concurrents.Ces nouveaux écouteurs s’insèrent dans la gamme de Bose sous les QuietComfort Ultra Earbuds, vendus à 259€, et les Ultra Open Earbuds.sans pour autant, a priori, faire de compromis sur la qualité sonore et l’annulation de bruit. Comparés aux AirPods 4 d’Apple, qui adoptent un design ouvert, les QuietComfort Earbuds misent sur un confort intra-auriculaire avec des embouts en silicone, permettant une meilleure isolation passive.Autre point positif,, ce qui permet de les connecter simultanément à plusieurs appareils, une fonctionnalité absente des modèles précédents. L’application dédiée permet de personnaliser les commandes tactiles et d’ajuster les réglages sonores via un égaliseur à cinq bandes, mais attention, elle n’est pas compatible avec les anciens modèles Bose.Avec ces QuietComfort Earbuds, Bose propose donc une bonne option pour les amateurs de musique qui cherchent, mais qui ne seraient pas fans des AirPods d’Apple. Ils sont disponibles dès maintenant à 199€, par exemple sur Amazon