Le livre Apple Music coûte plus cher qu'un iPad

Un ouvrage haut de gamme et en édition limitée

Une sélection d’albums aux petits oignons

Une réception mitigée

Le livre, en anglais non traduit, qui pèse tout de même plus de 3,6 kg, se distingue par sa présentation luxueuse. En plus d’une couverture en lin et d’un coffret en acrylique transparent frappé du logo Apple Music . Assouline, un éditeur reconnu pour ses publications prestigieuses, ajoute une touche d’exclusivité avec un ex-libris numéroté à la main pour chaque exemplaire, renforçant ainsi la rareté de cet objet de collection.La liste des albums, qui s’étend de 1959 à 2022, résulte d’une collaboration entre les éditeurs d’Apple Music et des artistes tels que Pharrell Williams , Maren Morris et Charli XCX. Contrairement aux classements commerciaux ou de streaming,. On y retrouve des albums emblématiques de Bruce Springsteen, Daft Punk, Lauryn Hill et bien d’autres, couvrant ainsi une large diversité de genres et d’époques.Le livre ne se contente pas de lister des albums : il propose également des illustrations et des photos en très haute résolution, accompagnées de textes analytiques pour chaque œuvre. Zane Lowe, animateur phare d’Apple Music 1,. L’ouvrage entend offrir un aperçu de l’impact culturel de ces œuvres, en racontant leur contexte de création et en expliquant leur influence sur le public.Si cet ouvrage a de quoi séduire les collectionneurs, son prix élevé divise tout de même les fans de musique. Bien que certains admirent l’esthétique de cette édition limitée. Dans tous les cas, ce livre deviendra un objet forcément prisé, à l’image de, une autre publication luxueuse de la marque, publiée en 2016. Apple Music : 100 Best Albums est disponible en précommande, avec les premières livraisons prévues pour fin novembre