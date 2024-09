Apple Music pourrait bientôt intégrer votre abonnement Canal+ !

Un sous-domaine qui laisse peu de doutes

Une intégration de plus en plus poussée

Qu’est-ce qui met la puce à l’oreille pour cette intégration ?. Il n’est pas encore utilisé, mais il redirige vers les offres de Canal+. Et non, on a testé, si vous tapez courgette.canalplus.com ou didierpresident.canalplus.com, c’est un message d’erreur qui s’affiche, donc cette redirection n’est pas automatique. C’est Anaël G., qui a souvent le nez creux quand il est question des nouveautés de Canal+, qui a fait cette petite découverte, et on l’en remercie.Le partenariat actuel autour d’Apple TV est multi-territorial : il couvre la France, la Suisse francophone, ainsi que la République tchèque et la Slovaquie, et a pour vocation de proposer une intégration poussée et une certaine fluidité pour les utilisateurs,Si cette intégration d’Apple Music se concrétise,. Apple et Canal+ partagent une vision à long terme de leur collaboration actuelle, la qualifiant de partenariat durable et non d’une promotion ponctuelle. Aucune raison donc de ne pas l’étendre.et ont déjà souligné leur ambition de faire perdurer cette alliance sur plusieurs années. Rappelons qu'Apple Music a été lancé en 2015 après le rachat de Beats Electronics, Apple Music a permis à la marque d’intégrer Beats Music et de devenir un acteur majeur du streaming musical, un projet indispensable à l'époque pour contrer le géant Spotify.En intégrant Apple Music Canal+ pourrait séduire un public plus large, renforçant son attractivité sur le marché face à des concurrents comme Netflix et Disney+. Cette synergie potentielle entre la vidéo et la musique pourrait aussi permettre aux abonnés Canal+ de, tout en permettant à Canal+ de se consolider sur le secteur du divertissement.