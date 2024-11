AirPods Pro 2 : une cage de Faraday pour activer la fonction d'aide auditive

Contourner les blocages géographiques

Contournement des restrictions géographiques d’Apple

cage de Faraday

Utilisation de la technologie pour tromper la géolocalisation

Cette fonction est très attendue partout dans le monde

Les utilisateurs d’ AirPods Pro 2 ont donc découvert cette nouvelle fonction d’ aide auditive lors de la dernière Keynote d’Apple. Sauf que voilà, cette option n’est pas accessible dans tous les pays, en particulier en Inde, en raison de restrictions géographiques qu’Apple impose pour respecter certaines réglementations. Face à cette limitation,, pour offrir une alternative abordable aux prothèses auditives classiques, souvent très coûteuses dans le pays.Les trois amis, motivés par les besoins de leurs grands-mères respectives, ont utilisé uneimprovisée pour contourner le blocage géographique. À l’aide d’un four à micro-ondes recouvert de papier aluminium,. En combinant cela avec des outils de simulation de localisation Wi-Fi, ils ont fait croire à l’appareil qu’il se trouvait aux États-Unis. Ce procédé ingénieux a donc permis d’activer la fonctionnalité d’aide auditive sur les AirPods en Inde, malgré la géolocalisation imposée par Apple.Les appareils iOS d’Apple déterminent la localisation d’un utilisateur via plusieurs paramètres, dont l’adresse IP, le fuseau horaire, et les SSID Wi-Fi environnants., le dispositif détectait toujours sa localisation réelle en Inde. Pour contourner ces limitations, les chercheurs ont donc conçu cette cage de Faraday pour bloquer les signaux externes et simuler une connexion depuis la Californie. Après plusieurs ajustements, la manipulation a permis de lancer le processus de configuration de l’aide auditive.Le coût des prothèses auditives en Inde, pouvant atteindre jusqu’à 9500 dollars, est prohibitif pour de nombreuses familles. En revanche,. En rendant cette technologie utilisable localement, ces trois ingénieurs proposent une solution temporaire pour les personnes ayant besoin de soutien auditif. Avec des ateliers organisés dans la région, ils espèrent aider davantage de personnes à activer cette fonctionnalité. Bien qu’Apple puisse probablement combler cette faille.