100 milliards de chansons identifiées sur Shazam depuis son lancement !

Aux origines

100 milliards, ça se fête !

Dance Monkey,

Beautiful Things

cette étape monumentale reflète non seulement à quel point les gens aiment utiliser Shazam, mais aussi leur appétit pour des titres qu'ils ne connaissent pas. La découverte de la musique est au cœur de tout ce que nous faisons, et nous continuons à innover pour nous assurer que les mélomanes du monde entier puissent appuyer sur le bouton Shazam, peu importe où ils se trouvent pour écouter de la musique !

Pour rappel,En ce temps révolu, les utilisateurs devaient envoyer un extrait sonore pour obtenir le titre de la chanson. Très rapidement, le service est devenu l'une des premières applications disponibles sur l'App Store en 2008 -marquant son entrée dans l’écosystème mobile.et, depuis, Shazam est intégré directement dans les systèmes iOS et macOS, renforçant son utilité et sa popularité. Même s'il bénéficie toujours d'une application autonome, il s'invite désormais surApple a partagépour les fans de statistiques :- Cela équivaut à- Une personne devrait utiliser Shazam pour identifiers pour atteindre 100 milliards.- C'est plus de 2 200 fois le nombre d'identifications de la meilleure chanson de Shazam,avec plus de 45 millions de tags.a été le premier morceau à atteindre 10 millions de reconnaissances en 2023, et, aussi le plus rapide, en le faisant en 178 jours. À ce rythme, il faudrait plus de 4 800 ans pour qu'il atteigne 100 milliards.Dans tous les cas, Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et Beats d'Apple, précise que