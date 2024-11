Parfaits pour la piscine, les écouteurs à conduction osseuse de Shokz sont en super promo

OpenSwim Pro

Openfit Air / Open Fit

lES MEILLEURES OFFRES

On commence par mes préférés, que vous avez du apercevoir dans mon test de l' Apple Watch à la piscine ! Il s'agit d'un casque dédié aux nageurs (les triathlètes ou les coureurs peuvent aussi les prendre, car ils seront très utiles en temps de pluie pour les épreuves dans l'eau).Grâce à unil est en effet possible de nager avec les OpenSwim Pro jusqu'à 2 mètres pendant 2 heures sans interrompre l'écoute de sa musique. Pour cela, il faudra(le seul qui peut être utilisé dans l'eau), la mémoire interne étant de 32 Go. Mais le casque est doté d'un petit bouton sur le coté qui permet de switcher entre le mode Bluetooth (9 heures d'écoute) et le mode MP3, ce qui va permettre d’écouter de la musique sans interruption.malgré le bruit en piscine (surtout couverte), la vibration jouant parfaitement son rôle. La mode de fixation n'est pas gênant mais il faudra juste faire attention au moment des culbutes.Après avoir lancé les OpenFit en juillet dernier,(anciennement AfterShokz et connu pour ces casque à conduction osseuse OpenRun et OpenRun Pro dont vous pouvez retrouver nos tests ici et là . Il s'agit selon la firme d'une version d'entrée de gamme plus compacte permettant de profiter d'une bonne qualité audio tout en affichant un tarif plus abordable.Les OpenFit Air comme les OpenFit n'utilisent pas la technologie de conduction osseuse mais diffusent le son grâce à u. Cela permet non seulement de rester en contact avec votre environnement, mais pourrait également satisfaire ceux qui ne supportent pas les modèles intrusifs.Ces deux modèles sont très légers et disposent d'un crochet d'oreille Air-Earhook s'adaptant à toutes les morphologies et assurant, selon le constructeur, confort et maintien. Ils embarquent les technologies maison DirectPitch et OpenBass Air afin d'offrir un rendu de qualité au porteur. La certification IP54 et le Bluetooth 5.2 multipoint (permettant d'appairer simultanément deux appareils, comme un iPhone et un Mac) sont de la partie avec les codecs SBC et AAC.Les écouteurs OpenFit pèsent 8,3 grammes (8,7 pour les OpenFitAir), l'autonomie atteint 7-8 heures et 28 heures avec le boitier de charge.