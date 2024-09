Apple Watch Series 10 : premières impressions et photos (à la piscine) !

Que trouve-t-on dans la boite ?

Un immense écran !

rikiki

Trouverez-vous laquelle est la Series 10 ?

Tous en maillot !

Je peux pas, j'ai piscine

Les vieux bracelets sont parfaitement compatibles !

Une petite marche tranquille

Notre avis



Globalement, cette première mise en main est vraiment satisfaisante même si on peut regretter l'absence de certaines fonctions santé comme le tensiomètre. J’avais quelques appréhensions par rapport à la taille du boîtier (il ne faudrait pas qu’Apple décide de trop augmenter celui-ci), l’écran -en revanche- est nettement plus confortable. Concernant les nouvelles fonctionnalités, j’y reviendrai dans un test plus poussé. En attendant n’hésitez à poser vos questions en commentaires !

Notre live du déballage de l'iPhone 16 et de l'Apple Watch Series 10

Partie 1

Partie 2

Comme les années précédentes, Apple soigne son emballage avec une boite en forme de plumier. Sur le dessus, le mot(très joli si vous voulez faire un cadeau).Une fois déplié, l'emballage est une feuille cartonnée d'un blanc immaculé et prédécoupée dans un esprit origami. On trouve(une Apple Watch Series 10 en 42 mm)(le Bracelet Boucle sport Nike gris bleu).Le bracelet est en réalité. Grande fan des bracelets Nike en tissu (très confortable pour la natation, je n'insiste plus), celui-ci est la plus jolie couleur de l'année, les autres étant assez ternes ou trop ressemblants avec les précédentes générations.A titre de comparaison, je vous ai mis mon Apple Watch Series 8 (à gauche) et la version 2024 (à droite) :Pour certains, ce n'est rien. Mais pour moi qui ai un tout petitpoignet, vous allez voir que le boitier dépasse légèrement sur certaines photos.En revanche, comme Apple l'avait présenté lors de laet sur son site, il estJe vous glisse également une photo d'. L'effet bicolore est très sympa : le niveau monte au fil des secondes pour que la couleur du bas recouvre celle du haut une fois la minute écoulée.Evidemment, je vous ai lâché pour le live de cet après-midi, mais comme dirait Laurent Baffie :En plein soleil, vous pouvez voir que le bracelet Nike est beaucoup, vraiment très réussi !Alors,. Ces dernières sont beaucoup plus lisibles, surtout dans une activité où on ne peut pas passer son temps, le nez collé à l’écran.J’ai également pu, qui mesure la profondeur de l’eau (jusque 6 mètres pour la Series 10) et la température de l’eau (après vérification avec les maîtres nageurs, elle était bien de 27 degrés). Néanmoins la structure du bassin n’était pas vraiment adaptée pour cette application et je vois en dirai certainement plus demain avec une autre piscine dotée d’une fosse.Avec watchOS 11, une fois l’exercice terminé l’écran deet vous propose une note en fonction de vos constantes. J’ai remarqué également que l’application Exercice propose désormais davantage d’options de nage, normalement au niveau des entraînements et des objectifs pour ceux qui aiment se challenger.