JBL Tour One M3 : un casque audio avec une idée assez géniale

Se connecter partout, sans fil

Performances audio et personnalisation

Confort et autonomie

Prix et disponibilité

Ce petit appareil permet de connecter le casque à des sources audio non compatibles Bluetooth, comme les systèmes de divertissement en vol ou les lecteurs multimédias plus anciens.Le Smart Tx intègre également un écran tactile, pratique pour ajuster les paramètres du casque, gérer la lecture de la musique ou prendre des appels sans avoir à sortir son téléphone.Le Tour One M3 est aussi équipé de haut-parleurs Mica Dome de 40 mm, conçus pour offrir un son équilibré avec des basses profondes, des médiums clairs et des aigus nets.Côté réduction de bruit, le casque s’appuie sur la technologie True Adaptive Noise Cancelling 2.0.Le design du Tour One M3 a été repensé pour un meilleur confort, en tous cas sur le papier, avec des coussinets améliorés et un arceau léger.Une charge rapide de 5 minutes permettrait jusqu’à 5 heures d’écoute, utile pour ceux qui sont souvent en déplacement.Le casque sera disponible en trois coloris (noir, moka et bleu) à partir du 13 avril 2025 (aux Etats-Unis en cours cas), au prix de 400 euros.Avec cette nouvelle génération de casques, JBL cherche une plus grande polyvalence pour se démarquer de ses concurrents habituels comme Sony ou Bose Vous utilisez quoi comme casque vous d’ailleurs ?