Mon coup de cœur de 2024 me suit à la piscine

La conduction osseuse, qu’est-ce c’est ?

, dont June a pu vous parler dans son test des OpenRun Pro . Pour rappel, cette dernière offre un son clair tout en laissant les oreilles libres, un avantage pour la sécurité et le confort. À la différence d’écouteurs comme les AirPods,. Au lieu d'envoyer le son à travers l'air et le canal auditif, cette technologie va diffuser les vibrations directement dans les petits os de l'oreille interne. Ces derniers vont alors envoyer un message au cerveau, qui est interprété comme du son.Ces écouteurs sont donc bluffants.Les bruits extérieurs ne sont pas coupés -sans amoindrir l’expérience utilisateur-, on est alors moins isolé et on peut réagir à un bruit ambiant en cas de danger (et éviter l’accident) ou d’évènement extérieur requérant notre attention, comme une voiture sur la route, un appel pour mettre la table.Côté technique, ils sont, avec une mémoire intégrée depour télécharger et écouter sa musique en toute autonomie. Ultra léger (27,3 g) avec un(jusqu'à 2 mètres pendant 2 heures), ils disposent d'un design adapté aux mouvements, avec un arceau flexible qui se positionne à l’arrière de la tête.(on pourra le coincer sous son bonnet s'il glisse au moment des culbutes). Ils permettent l’usage de bouchons d’oreilles pour un confort maximal. Hors de l’eau, ils se montrent tout aussi pratiques pour courir, pédaler ou même travailler grâce à son mode amplificateur de voix.En effet, il faut penser à vérifier cette dernière dans l’application mobile. Avec une autonomie de 9 heures en Bluetooth et 6 heures en MP3, il faut 90 minutes pour une charge complète. En outre, il est nécessaire de passer par le câble propriétaire (fourni dans la boîte ou en supplément pour 10,95 euros ).Enfin,puisque vous ne pourrez pas transférer vos playlists depuis Apple Music ou Spotify et imposera de réencoder vos albums (sympa s’il vous reste des piles de CD, ou des albums que vous avez achetés en ligne, un peu moins si votre consommation est uniquement en streaming).Conçu pour les nageurs et amateurs de sports aquatiques, il offre une. J'ai été bluffée par la qualité sonore grâce à la conduction osseuse, même sous l’eau. C’est devenu mon compagnon indispensable pour les séances de natation, intensives ou légères. Fini les écouteurs gênants ou qui glissent pendant les longueurs ! Le design en cerceau permet également de le laisser, et de ne pas le perdre au fond de son sac.Ce casque a finalement (presque) tout pour lui : léger, confortable, et étanche.Même s'il a été pensé pour les sports nautiques, il ne s’est plus limité à un usage purement aquatique pour devenir un accessoire indispensable de mon quotidien.