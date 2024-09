Quels sont les apports du Bluetooth 6 sur Localiser ?

Les apports au niveau de Localiser

Pour rappel,. L'une des nouveautés les plus intéressantes porte sur le son du canal Bluetooth. Ce dernier bénéficierait d'une innovation qui donnerait à l'utilisateur,En effet, si vous n’arrivez pas à retrouver un appareil, mais que vous savez qu'il se trouver dans les parages ou à proximité de personnes susceptibles de l’entendre,. Par exemple, les tout derniers boîtiers d’AirPods disposent de haut-parleurs intégrés qui émettent des sonneries plus fortes pour les localiser plus facilement.En réalité, la description parle d'elle-même puisqu'il est indiqué :grâce à la technologie Bluetooth 6.0. Celui-ci va en effet proposer. En d'autres termes,Le réseau d'Apple est en effet basé en partie sur le Bluetooth et l'. Ainsi, une amélioration au niveau de la précision ne serait pas de refus. La firme californienne a considérablement affiné son réseau et son système de détection, notamment avec lesmais il reste tout de même une certaine marge de manœuvre allant parfois jusqu'à plusieurs mètres en fonction de l'infrastructure ou des appareils.Pour rappel, le réseau Localiser est compatible avec : l' iPhone , l'iPad, l'iPod touch, l'Apple Watch, le Mac, les AirPods, l'AirTag et certains accessoires (comme le nouvel Apple Pencil Pro , dont il détecte le dernier emplacement connu).On notera également uneau niveau de l'authentification.En outre, le Bluetooth 6.0 pourra également transmettre d. Il affichera surtout unepour les applications audio et les casques sans fil.