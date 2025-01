Marre des musiques générées par l'IA ? Ce nouvel outil de Deezer les détecte !

Un défi croissant pour l’industrie musicale

l’IA générative peut avoir un impact positif sur la création et la consommation musicale, mais elle doit être utilisée avec responsabilité et un suivi rigoureux pour protéger les droits et les revenus des artistes et des auteurs-compositeurs

Ces outils se perfectionnent. Les résultats sont de plus en plus réalistes et de plus en plus faciles à maîtriser avec un prompt, comme sur ChatGPT. En quelques instants, vous repartez avec votre chanson

Un outil avancé testé depuis 2023

Un enjeu pour l’avenir de la musique

Désormais l’impact de l’IA sur l’écosystème musical est devenu plus que significatif.. Ces titres, souvent qualifiés depar les professionnels du secteur, seront désormaisproposées aux utilisateurs.Pour Alexis Lanternier, patron de Deezer, cette initiative vise àD'un point de vue assez ironique, on notera tout de même que cet outil repose sur un algorithme maison boosté par l'IA !Développée et testée depuis juin 2023, la technologie de Deezer permet de. L’objectif est non seulement deces contenus, mais aussi de garantir que les utilisateurs soient informés de la nature des morceaux qu’ils écoutent.Deezer assure que son outil est plus performant que les solutions existantes, offrant une précision accrue dans l’identification des contenus générés par IA. Cette avancée technique illustre l’engagement de la plateforme à soutenir lesdans un contexte où la frontière entre l’original et l’artificiel devient de plus en plus floue.Dans un paysage dominé par des géants comme Spotify et Apple Music, Deezer entend faire la différence et se positionner comme un, prêt à relever les défis posés par les technologies émergentes. Si l’IA représente une opportunité pour la création musicale, elle soulève également des, notamment sur la protection des droits d’auteur et la reconnaissance des artistes.