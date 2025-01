Sony WH-1000XM6 : ce que l’on sait sur le futur casque haut de gamme

Une sortie prévue pour l’été 2025

Quelques évolutions repérées

Un positionnement premium qui ne devrait pas bouger

Le WH-1000XM6 est donc récemment apparu dans un document de la FCC, une étape obligatoire avant la mise sur le marché d’un appareil. La confidentialité du dossier expire le 22 juillet 2025, ce qui suggère une annonce officielle avant cette date. Si l’on regarde les lancements précédents, le WH-1000XM3 est sorti en août 2018, le WH-1000XM4 en août 2020 et le WH-1000XM5 en mai 2022.Sony ne communique rien officiellement, mais le document de la FCC donne. Deux changements ressortent :: Contrairement aux modèles précédents, les oreillettes du WH-1000XM6 pourraient être plus facilement remplaçables. Le mécanisme exact n’est pas précisé, mais il pourrait être aimanté, comme sur l’ AirPods Max d’Apple : Plusieurs utilisateurs du WH-1000XM5 ont signalé des problèmes de fragilité au niveau de la charnière.Côté connectivité, le WH-1000XM6 devrait être compatible avec Bluetooth 5.3 et LE Audio,Si Sony suit sa logique habituelle, le prix du WH-1000XM6 devrait rester dans la même fourchette que celui du WH-1000XM5 à sa sortie, soit autour de 400 à 450 euros. Vous le savez, le marché des casques à réduction de bruit est très concurrentiel, avec des modèles comme le Bose QuietComfort Ultra et le Sonos Ace.Pour l’instant, on attend une annonce officielle pour confirmer ces éléments, mais si la marque suit son calendrier habituel, l’attente ne devrait plus être très longue.