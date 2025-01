PlayStation 6 : une date de sortie avancée ?

(Ce visuel n'est pas contractuel vous l'imaginez bien)

Une date qui s’aligne sur le cycle habituel

Les technologies embarquées

La seule la vraie, la meilleure

Une console tournée vers l’avenir

D’après des informations partagées par l’insider Kepler_L2, la conception du système sur puce de la PlayStation 6 serait déjà finalisée. Ce SoC, pièce maîtresse de la console, serait actuellement en phase de validation avant la fabrication des premiers prototypes, prévue pour fin 2025.. Ce délai correspond aussi au rythme observé avec les précédentes consoles : sept ans séparent la PlayStation 4 (2013) de la PlayStation 5 (2020).La PS6 embarquerait une architecture graphique UDNA, une évolution de RDNA 5, développée par AMD. Cette technologie, combinée à un processus de fabrication en 3 nm et à la mémoire GDDR7, devrait offrir de meilleures performances graphiques tout en réduisant la consommation énergétique., qui augmente la mémoire disponible sur puce. Ce système permettrait de réduire les temps de chargement et d’améliorer la fluidité des jeux, en particulier ceux qui demandent beaucoup de ressources.Sony miserait également sur des capacités d’apprentissage machine intégrées au GPU, qui pourraient améliorer des outils comme le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).. Les rumeurs évoquent aussi un processeur basé sur les architectures Zen 4 ou Zen 5 d’ AMD . Cela dans le but d’éviter les déséquilibres entre le processeur et le GPU, un problème parfois rencontré avec les consoles précédentes.Malgré les performances promises, Sony devra convaincre les joueurs de passer à cette nouvelle console, d’autant que beaucoup utilisent encore la PlayStation 4 ou hésitent à investir dans la PlayStation 5. Avec des technologies avancées comme la 3D V-Cache, les coûts de production risquent d’être élevés. Le prix de vente pourrait être un facteur clé dans l’adoption de cette console,