Qui veut vraiment une voiture électrique Afeela signée Honda et Sony à ce prix là ?

Un prix délirant

Un look de Lucid Air

monde virtuel

Quel point de démarcation ?

Pour faire simple,(les écrans, la connectivité, le streaming) mais aussi de la technologie embarquée (conduite autonome, radars...). Sur le papier, l'idée est bonne, mais pour l'instant, les attentes sont relativement douchées après avoir dévoilé le tarif durant le CES 2025.. On est ici à des niveaux de petite Porsche Taycan, de BMW i5 bien équipée ou encore de Mercedes EQE/EQS, des véhicules qui ont déjà fait leurs preuves sur la route, sans compter l'expérience automobile électrique de leur géniteur.Qu'est-est-ce qui justifie un tel prix ?(comptez 550 en WLTP), ce qui n'est vraiment rien d'inédit.Il est déjà possible de, autrement dit, comptez plutôt 2 ans, et encore, si vous habitez la Californie, qui devrait être le premier Etat servi., dont on sent clairement l'inspiration, avec par exemple le double-chargeur à induction. D'ailleurs, je trouve la console centrale et l'organisation générale plutôt bien pensée, même si: on risque de devoir se balader dans de nombreux sous-menus une fois au volant. Et quel intérêt d'avoir un GPS aussi large ?, unintégré, il sera même possible de commander la voiture à la voix depuis son smartphone. Sony et Honda veulent montrer leur savoir-faire en la matière, et se positionnement clairement sur un segment ultra-premium.Alors oui, on pourra, mais on attend quand-même de voir ce que proposera Sony sur la partie purement automobile et la connectivité, un domaine où le japonais est totalement absent jusque là. D'ailleurs,: des voitures qui se déplacent toute seule, des jeux vidéos dans la voiture, une application mobile... tout ceci existe déjà et à de bons niveaux chez la concurrence.Sur le papier,: la Honda e fut un immense échec commercial (peu d'autonomie, un tarif salé) malgré ses qualités, le récent Eny:1 fabriqué en Chine n'a pas permis d'inverser la tendance non plus...