Philips lance trois barres de son toutes simples avec HDMI 2.1 et Dolby Atmos

B8500

B8500 : la seule avec pass-through HDMI 2.1 4K 120 Hz

B8200 et B6100 : des alternatives plus compactes

Un design optimisé et des matériaux recyclés

Le modèle B8500 est une barre de son 5.1 canaux de 90 cm de large, équipée de haut-parleurs gauche, centre, droit et latéraux. Elle est accompagnée d’un caisson de basses sans fil de 8 pouces, qui peut-être installé à la verticale ou à l’horizontale, avec une puissance totale de 150 W.L’un de ses principaux atouts est le HDMI 2.1 pass-through, qui permet de transmettre un signal 4K à 120 Hz, un détail qui devrait intéresser les joueurs sur PS5 et Xbox Series X. Contrairement aux autres modèles, elle embarque Bluetooth 5.4 avec prise en charge de LE Audio.Les B8200 et B6100 sont des modèles 2.1 canaux, plus petits et destinés aux configurations où l’espace est limité. Le B8200, avec une hauteur de 37 mm, est conçu pour être placé sous des téléviseurs dotés d’un pied central. Il intègre un tweeter et un haut-parleur principal de type racetrack, avec une puissance totale de 160 W, dont 120 W pour le caisson de basses.Il sera disponible en août 2025 pour 300 euros.Le B6100, plus compact, est prévu pour des téléviseurs de 48 à 55 pouces. Il offre une puissance totale de 200 W, répartie entre 40 W pour chaque haut-parleur et 120 W pour le caisson de basses.Ce modèle sera lancé en mai 2025 pour 250 euros.Les trois modèles adoptent un design en chrome satiné ou métal brossé, selon les références. Philips met également en avant l’utilisation de plastiques recyclés et un emballage sans plastique, histoire de rester un peu dans l’air du temps.