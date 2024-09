La PS5 Pro est annoncée à un prix vertigineux

Des performances graphiques renforcées

Une liste de jeux optimisés

PS5 Pro Game Boost

Les deux versions de la PS5 comparées

Capacités de stockage et connectivité

L’une des principales améliorations de la PS5 Pro réside dans son GPU, qui fait un bond impressionnant par rapport à la version standard . Si le CPU reste inchangé,, un saut spectaculaire sur le papier. Cette puissance se traduit par un rendu jusqu’à 45 % plus rapide, avec des performances doublées, voire triplées en ray-tracing. Un nouveau mode d’affichage Pro permettra d’atteindre la 4K en 60 FPS, offrant une fluidité et une netteté accrues dans les jeux. De plus, la PS5 Pro intégrera la technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR),, qui sera compatible avec tous les jeux. Cette fonctionnalité améliorera la qualité des images, notamment pour les éléments distants, comme dans des titres tels que Ratchet & Clank: Rift Apart.Le véritable enjeu est la compatibilité des jeux avec ces nouvelles capacités. Sony a annoncé que plusieurs titres bénéficieront d’optimisations spécifiques pour tirer pleinement parti des performances accrues de la PS5 Pro.pour améliorer les visuels et la stabilité des performances. La fonctionnalitépromet également d’améliorer la performance de certains jeux de la génération précédente.La PS5 Pro proposera un espace de stockage plus généreux, avec, permettant de conserver plus de jeux sans avoir à recourir à un stockage externe. Cependant, attention : cette nouvelle PS5 Pro, qui devra être acheté séparément pour 120€, de quoi faire grimper la facture.Bonne nouvelle côté connectivité,, offrant une connexion plus rapide et plus stable pour les sessions en ligne.Les précommandes pour la PS5 Pro débuteront le 26 septembre 2024, et la console sera disponible en France à partir du 7 novembre, au prix deEn attendant vous pouvez toujours trouver une PS5 à 450€ sur Amazon (le choix de la raison et du portefeuille).