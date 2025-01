Philips lance une app à 130 dollars et de l’IA au service de l’éclairage

L’IA générative au service de l’éclairage

Une sécurité renforcée grâce à la détection sonore

Une application hors de prix pour les téléviseurs LG

Philips Hue Signify Netherlands B.v. Télécharger

Les utilisateurs pourront désormais personnaliser l'ambiance lumineuse de leur habitat en fonction d'un prompt textuel ou vocal. L'intelligence artificielle ajustera automatiquement les couleurs et les paramètres lumineux pour correspondre à la demande. Philips n'est pas seul sur ce terrain : des concurrents comme Govee et Nanoleaf proposent déjà des fonctionnalités similaires, bien que les prompts disponibles chez ces derniers soient souvent plus limités en précision. A noter que cette fonctionnalité IA ne sera pas réservée aux nouveaux modèles d'ampoules ou de luminaires. Par ailleurs, Philips a intégré une fonctionnalité pratique et sécuritaire : les ampoules Hue sont désormais capables de détecter les sons. En cas d'alerte, les lumières de l'habitation s'allumeront automatiquement pour avertir les occupants ou les réveiller en pleine nuit. Avec ces innovations, Philips continue de repousser les limites de l'éclairage connecté, même si le prix de certaines fonctionnalités, comme l'application pour les téléviseurs LG, risque de susciter des débats parmi les utilisateurs. Bonne -mais onéreuse- nouvelle pour les utilisateurs de téléviseurs LG ! En effet, l'application Philips Hue Sync TV, auparavant réservée aux téléviseurs Samsung, est désormais disponible. Cette application va synchroniser le contenu affiché à l'écran avec les lumières Hue pour une expérience unique. Ces dernières fixées à l'arrière de l'écran permettent une expérience visuelle immersive. Cependant, cette fonctionnalité a un coût élevé. En outre, pour en profiter, il faudra disposer d'un téléviseur équipé de webOS 24. Jusqu'à présent, cette fonctionnalité n'était disponible que sur les téléviseurs Samsung, tandis que les écrans Philips bénéficient d'une intégration sans frais via la technologie Ambilight.