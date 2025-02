Apple Music Replay 2025 : votre playlist personnalisée est déjà disponible

Une playlist qui évolue avec l'utilisateur

Des statistiques détaillées sur votre année musicale

Comment accéder à Apple Music Replay 2025 ?



1. Ouvrez Apple Music et rendez-vous dans l’onglet Accueil.

2. Faites défiler vers le bas pour trouver la carte Replay 2025.

3. Ajoutez la playlist à votre bibliothèque pour un accès rapide.

4. Consultez plus de statistiques sur replay.music.apple.com.



Apple Music Replay a été lancée en novembre 2019. Cette fonctionnalité permet aux abonnés Apple Music de voir leurs morceaux, albums et artistes les plus écoutés tout au long de l’année. Contrairement aux rétrospectives musicales qui ne sont dévoilées qu’en fin d’année,. Aussi, elle prend en compte les écoutes dès le premier mois de l'année (soit janvier pour le Replay 2025) et évoluera au fil des mois, jusqu’à proposer un bilan complet en décembre.Cette playlist est disponible directement dans l’. Pour la retrouver facilement, il suffit de l’ajouter à votre bibliothèque. Elle se mettra ensuite à jour automatiquement en fonction de vos habitudes d’écoute.En plus de la playlist, les abonnés peuvent consulter des statistiques personnalisées sur leurs écoutes. Ce dernier affiche des données détaillées telles que le nombre total de minutes d’écoute, les artistes et albums les plus écoutés, ou encore les évolutions de tendances mois après mois. On peut ainsi découvrir dès maintenantet observer comment ses goûts vont évoluer au fil des mois.