Apple Music et le Super Bowl : une semaine dédiée à Kendrick Lamar !

Kendrick Lamar fait son show à la mi-temps !

Tout au long de sa carrière, Kendrick Lamar n’a pas simplement rencontré le moment culturel, il l’a défini. C’est l’artiste des artistes, authentique jusqu’à la base. Nous sommes ravis de le voir en tête d’affiche du Super Bowl cette année, dans un show dont on parlera pendant des décennies

Apple Music ne se limite pas à la musique et propose également une expérience immersive autour du Super Bowl LIX :

• 6 février 2025 : Conférence de presse officielle du Halftime Show, animée par Ebro Darden et Nadeska Alexis (à regarder sur Apple Music, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, X ou sur le réseau NFL).

• Pré-show spécial diffusé en direct, avec des rétrospectives des meilleurs moments d’Apple Music en 2024 et des performances iconiques du Super Bowl.

• 100 heures de programmation spéciale, avec des émissions en direct de La Nouvelle-Orléans et Los Angeles, deux villes chères à Kendrick Lamar.

Si demain je ne suis pas là, vous saurez pourquoi…

Kendrick Lamar est un rappeur, auteur-compositeur et producteur américain né le 17 juin 1987 à Compton, en Californie. Reconnu pour, il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands artistes de sa génération et comme ayant redéfini les codes du hip-hop au fil des ans.Rachel Newman, responsable mondiale du contenu et de la rédaction d’Apple Music, salue cette opportunité historique :Pour l'occasion,avec un programme spécial pour permettre aux fans de revivre les moments marquants de sa carrière : une large sélection de musique et de contenu exclusifs ; des listes de lecture organisées par des musiciens de la Nouvelle-Orléans, des joueurs de la NFL et des équipes ; et une programmation dédiée Apple Music Radio. Apple met également à l’honneur, Los Angeles, avec une couverture exclusive de l’ambiance festive et musicale autour du Super Bowl.Avec cette performance à venir,, après Rihanna en 2023 et Usher en 2024. Si l’on en croit son sens du spectacle et la profondeur de son œuvre, cette prestation pourrait bien être l’un des moments les plus marquants de l’année musicale.